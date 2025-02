Oasport.it - Ranking WTA (3 febbraio): Jasmine Paolini stabile al n.4 del mondo, solo tre azzurre nella top-100

Non ci sono aggiornamenti sostanzialiclassifica mondiale del tennis femminile all’inizio di questa settimana. Messi in archivio gli Australian Open, ci si prepara per ripartire. In vetta, quindi, c’è sempre la bielorussa Ayrna Sabalenka, finalista a Melbourne, con un margine di vantaggio esiguo nei confronti della polacca Iga Swiatek, pronta a riprendersi la leadership. Più staccata l’americana Coco Gauff (n.3 WTA).è sempre al n.4 del, ma prestosua classifica ci saranno delle scadenze da affrontare e non sarà semplice per la toscana mantenere la posizionegraduatoria. Chiaramente, la giocatrice allenata da Renzo Furlan proverà a replicare gli straordinari riscontri del 2024.WTA (TOP-10)Lunedì 320251. Aryna Sabalenka 89562. Iga Swiatek 87703.