Ranking Atp e Wta aggiornati a lunedì 3 febbraio | invariate le situazioni in top-10

Si apre una nuova settimana di grande tennis, con iAtp e Wta che,, non vedono significativi cambiamenti per quanto riguarda le top-10. Infatti, sulla scia ancora degli Australian Open, i principali nomi internazionali non sono ancora tornati in campo, considerando anche che alcuni giocatori hanno partecipato alle qualificazioni della Coppa Davis. Sarà sicuramente di maggiore interesse la settimana che si apre quest’oggi, considerando che prendono il via i main draw di due tornei 500, quello di Rotterdam e quello di Dallas. Il torneo olandese, inoltre, vedrà ben cinque italiani impegnati, mentre in Texas ci sarà il solo Arnaldi. In entrambi i casi, tornano in campo i top-10.Jannik Sinner – Foto PATRICK HAMILTON/Belga/Sipa USAAtp: Sinner saldo al comandoFatta questa premessa, quindi, occorre sottolineare che l’Italia presenta ancora ben undici atleti tra i migliori cento a livello Atp, con significativi passi avanti per Luca Nardi (77esimo, sei posizioni guadagnate) e Mattia Bellucci (92esimo, anche per lui sei posizioni guadagnate), che centra il suo best