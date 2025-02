Anteprima24.it - Ranieri: “Nessuno vuole andare via dalla Roma”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Se qualcuno mi avesse chiesto divia lo avrei accompagnato all’aeroporto.via, stanno tutti bene, giuro”. Lo ha detto Claudioa Dazn dopo l’1-1 contro il Napoli. Analizzando la partita e il perché dei tanti cambi a inizio gara,ha spiegato: “Avevamo giocato giovedì sera, non potevo rimettere gli stessi. Ho tutti che si stanno allenando al 100% e mi danno piena fiducia. Bisogna saper gestire le forze di tutti quanti“. A chi gli chiede quale sarà ora l’obiettivo dellaha poi risposto: “Il nostro focus è partita dopo partita e cercare di migliorarci. Non prendiamo in giro i tifosi dicendo di puntare alla Coppa Italia o all’Europa League, noi promettiamo solo impegno”.conclude parlando della sfida di mercoledì in Coppa Italia contro il Milan: “Affrontiamo una squadra piena di talento che sappiamo cosa può fare, noi andremo lì per fare la nostra partita.