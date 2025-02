Iodonna.it - Rania di Giordania in Vaticano: il look bianco e rosa elegantissimo

Leggi su Iodonna.it

Cappotto lungoe abitofragola, per un abbinamento di colori di tendenza. Il vestito midi con maniche ampie in pizzo e collo alla coreana è un vero tocco di stile che esalta il fisico della first lady accompagnandone le forme. Ai piedi, una décolleté dal tacco sottile, con una trama lavoratae argento. Il risultato è senza dubbio perfetto per l’occasione. Leggi anche ›dinonna: è nata Iman, figlia dell’erede al trono Hussein e della principessa Rajwa Il cappotto: un mustVero protagonista delsfoggiato dadiè il cappottolungo, dalle linee dritte ed essenziali. Protagonista sulle passerelle della recente fashion week di Parigi, il caposcala è stato indossato anche da Kate Middleton, nota per essere un’amante del, in occasione di uno dei suoi recenti impegni ufficiali.