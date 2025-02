Secoloditalia.it - Ramy, a processo il 22enne tunisino che guidava lo scooter: era drogato e senza patente

Leggi su Secoloditalia.it

È in calendario per il 18 aprile prossimo – davanti al tribunale di Milano – il, con rito immediato, nei confronti di Fares Bouzidi, ilamico diElgalm, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane nordafricanoloche non si è fermato all’alt dei carabinieri e su cui, la sera del 24 novembre, ha perso la vitaElgaml, 19 anni. Dopo quell’incidente sono scoppiati disordini in tutta Italia. Ilha chiesto il rito abbreviatoAd accogliere la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla Procura di Milano è stata la gip Marta Pollicino, che aveva disposto i domiciliari, poi revocati, per il. I suoi difensori hanno tempo 15 giorni per eventualmente scegliere ilcon rito abbreviato che consente lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna.