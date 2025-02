Anteprima24.it - Rai: Il Re di Napoli, su Rai3 storia e leggenda di Mario Merola

Tempo di lettura: 2 minutiLadel “Re diattraverso le testimonianze, gli archivi e le narrazioni di chi gli era più vicino e di chi lo ricorda. La racconta il doc “Il Re didi”, di Massimo Ferrari, scritto dallo stesso regista con Luciano Stella, in onda domani alle 21.20 su Rai 3. Liberamente ispirato all’opera letteraria “solo andata. Il mio lungo viaggio” dicon Geo Nocchetti, edito da Sperling & Kupfer e Rai Eri, è prodotto da Big Sur in collaborazione con Rai Documentari in collaborazione con Mad Entertainment. Icona di un genere tradizionale reso popolare grazie ai numerosi film interpretati negli anni ’70 e ’80,è un figlio del popolo che, grazie al suo talento e la sua peculiare personalità, è diventato simbolo della città diportando la canzone e la cultura napoletana in tutto il mondo.