Casertanews.it - Ragazzini con dissuasori elettrici nella movida, scattano le indagini

Leggi su Casertanews.it

condi Aversa,in corso per individuarli. Dopo il video lanciato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, le forze dell’ordine stanno effettuando i dovuti accertamenti per quanto accaduto in piazza Cirillo. Pare.