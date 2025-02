Internews24.com - Radu Venezia, ufficiale l’addio all’Inter: il comunicato del club nerazzurro!

di Redazione: il portiere si trasferisce a titolo definitivo. I comunicati di entrambe le societàDopo una serie di prestiti in giro per l’Europa, Ionutsaluta il calciomercato Inter e lo fa a titolo definitivo, pur rimanendo in Serie A. Il portiere rumeno si trasferisce al, lì andrà a prendere il posto di Filip Stankovic che nello scorso turno di campionato si è infortunato al ginocchio.ILDELL’INTER – «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Ionut AndreialFC: il portiere romeno classe 1996 si trasferisce a titolo definitivo».ILDEL– «IlFC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Ionu?ha firmato un contratto che lo lega alarancioneroverde fino al 30 giugno 2025.