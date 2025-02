Internews24.com - Radu Venezia, le primissime parole dell’ex Inter: «Stankovic un fratello, bello ritrovarlo. Motivato? Sempre!»

di Redazione, le: le dichiarazioni del portiere rumeno all’arrivo nella sede del suo nuovo clubcettato da Gianlucadimarzio.com poco dopo l’ufficialità del suo passaggio dal calciomercatoal, accompagnato dal suo agente Federico Pastorello all’ingresso nella sede del, Ionutsi è espresso così, raccontando le sue emozioni per l’inizio di questa sua nuova avventura in Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Filip, altro portiere di proprietà dei nerazzurri il quale durante l’ultima gara contro l’Udinese ha rimediato un infortunio al ginocchio. L’estremo difensore rumeno ha speso comunque delle bellenei confronti del figlio di Dejan, suo compagno di squadra per un periodo anche in nerazzurro.