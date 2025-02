Inter-news.it - Radu spiega la scelta Venezia: «Voglio far vedere il mio valore!»

Ionutha lasciato ufficialmente l’Inter in questa sessione di mercato a pochi mesi dalla conclusione definitiva del suo contratto. Il giocatore ha rilasciato le sue prime parole per ilsul sito ufficiale.NUOVA AVVENTURA – Ionutvivrà una nuova esperienza in Serie A nonostante gli ultimi anni nell’ombra. Il portiere ha trovato spazio nel, dove Eusebio Di Francesco aveva assoluto bisogno di un estremo difensore senza Filip Stankovic infortunato. Joronen non convince e ha già fatto errori gravi nel ritorno in campo contro l’Udinese, per questo motivosi giocherà subito il posto da titolare. L’estremo difensore ha lasciato l’Inter dopo diverse stagioni passate tra prestiti e ricordi nefasti. Uno di questi è ovviamente quello di Bologna al primo anno di Simone Inzaghi da allenatore nerazzurro.