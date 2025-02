Internews24.com - Radu Inter, il portiere saluta e vola al Venezia! Accordo trovato fino a giugno

di Redazione, ilal. I dettagliIonut, attualmente terzodell’, è molto vicino al trasferimento al. Dopo aver trascorso un periodo in prestito al Bournemouth,è tornato all’, ma non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nella rosa nerazzurra. La sua uscita dal club è imminente, soprattutto considerando che il suo contratto scade a2025. Secondo anche quanto confermato da Nicolò Schira, è fatta per il suo passaggio al2025. Ilrumeno andrà a coprire il posto lasciato libero da un altro ex, Filip Stankovic, infortunatosi al ginocchio.? Done Deal and confirmed! Andrei #to #from #. Contract until June 2025.