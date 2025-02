Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Conte si sarà arrabbiato per quel goal preso nei minuti finali. Sul mercato del Napoli…

Lo Monaco: “del Napoli? Si predica bene e si razzola male. L’operazione Okafor mi lascia perplesso, prima si dice che è inutile fare operazioni a basso prezzo e poi si fanno. Si sapeva che ildel Napoli sarebbe stato difficile, ma io non avrei mai dato via Folorunsho che può ricoprire più di un ruolo”Colonnese, Longo, De Maggio, Pellegatti, Calvarese, Dionigi, Regini, Colantuono e Lo Monaco hanno partecipato atrasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com:Francesco Colonnese, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se mi avessero detto che nelle ultime tre Atalanta, Juve e Roma il Napoli facesse 7 punti avrei pensato che la squadra diavrebbe fatto un bottino buono.