Ilrestodelcarlino.it - Questo smartphone OPPO in offerta su Amazon è la scelta giusta tra i low cost

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per chi è alla ricerca di unolowcon un ottimo rapporto qualità/prezzo, inmomento, lanon può che essereA40. Il modello in questione, infatti, è protagonista di una nuovasued è ora acquistabile al prezzo scontato di 119 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Lodiè venduto e spedito da. InserisciA40 nel carrelloA40: latra i lowLa scheda tecnica diA40 conferma come il dispositivo sia un vero e proprio punto di riferimento della fascia bassa, inmomento. Tra le specifiche, infatti, troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1, in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, oltre a 4 GB di RAM, espandibili fino a 8 GB con la RAM virtuale, e 128 GB di storage.