Questa notte all' una | Emis Killa la clamorosa mossa dopo il ritiro da Sanremo | Guarda

non parteciperà alla prossima edizione del Festival diper sua stessa decisione. Il rapper ha infatti preferito fare un passo indietrol'accusa di associazione a delinquere. "15 anni di carriera ero pronto ad affrontare il mio primo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare", aveva scritto in una storia postata su Instagram. Ma il rapper non è rimasto fermo are. Anzi, ha già preparato la sua prossima. "Meno parole + musica. 'Demoni' fuori alla 1:00": cosìha annunciato su Instagram la pubblicazione,, del brano che avrebbe dovuto portare in gara al festival di. Il prossimo Festival disi preannuncia scoppiettante. Tra gli artisti più longevi abbiamo poi Brunori Sas e Giorgia che confermano la loro capacità di attraversare le generazioni con autenticità e talento.