Questa Grottazzolina fa sognare. Milano cade al tiebreak, festa Yuasa

BATTERY: Zhukouski, Antonov 4, Cubito, Vecchi, Bardarov, Demyanenko 11, Mattei, Comparoni 8, Petkovic 29, Fedrizzi 13, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 17, Marchisio (L). All. Ortenzi ALLIANZ: Kaziyski 12, Staforini (L2), Larizza 6, Zonta, Catania (L1), Reggers 22, Barotto 2, Piano, Schnitzer 3, Gardini 6, Otsuka 1, Porro 2, Louati 4, Caneschi 9. All. Piazza Arbitro: carcione - giardini Parziali: 25-23 (29’), 31-33 (42’), 25-21 (30’), 23-25 (30’), 15-11 (19’) Ancora una battaglia da cinque set consegna allail successo contro una super, davanti ad oltre 1.600 spettatori e continua la sua super marcia nel girone di ritorno. Primo parziale ricco di spunti interessanti. Grotta si lancia avanti subito maimpatta a quota 7 e poi allunga in vantaggio anche a quota 11.