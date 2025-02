Liberoquotidiano.it - Quell'anti Trudeau che vuol portare il Canada a destra

«Il governo dovrebbe in tutti i modi cercare di non ostacolare le libertà»:a che fuori dal contesto appare una frase fatta, uno slogan snocciolabile per un post sui social media, è in realtà solo una parte di un progetto politico che un giovane Pierre Poilievre scriveva durante l'università in un saggio con cui indicava cosa avrebbe fatto se fosse mai diventato primo ministro. Oggio studente è il leader del Partito conservatore canadese che si prepara a diventare per davvero il prossimo capo del governo e a chiudere definitivamente l'epoca progressista di Justin. E il principio per cui le libertà vadano tutelate dell'ingerenza governativa è stato sviluppato nel suo manifesto elettorale. Quarantacinque anni, una moglie e due figli, nato da una ragazza madre single e adottato da una coppia di docenti francofoni, Poilievre riassume il tortuoso percorso dellacanadese di cui è sempre stato un sostenitore «insolente», come lo ricordano oggi i professori che lo hanno avuto a Calgary, terza città più popolata della nazione e che deve il suo fiorire all'epopea dei pionieri nell'Ottocento e al petrolio nel ventesimo secolo.