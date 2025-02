Lanazione.it - Quella favola raccontata con i piedi

La gara della generosità comincia tra le foreste dell’Appennino. Lì dove Tamara respira il profumo degli alberi, corre con la sua macchina fotografica per fissare le emozioni, la fatica e il coraggio di chi, ogni volta si mette in gioco. Atleti, certo, ma prima di tutto uomini e donne che condividono una passione. Anche se qui la competizione non è il target, al centro c’è l’umanità. E così ogni trail diventa il sentiero dove corre la solidarietà. Tamara è partita da zero passi per arrivare ai chilometri verso il Meyer a sostenere i progetti per i bambini e nei villaggi più poveri dell’Africa. La sua corsa non si ferma: ha creato un circuito di gare tra le foreste, mobilitando centinaia di persone e allargando i confini del suo progetto. Che punta al trofeo più grande: aiutare chi ha bisogno.