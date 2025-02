Fanpage.it - Quattro borseggiatrici bloccano la metro verde tirando il freno e svuotano un estintore sui passeggeri

Leggi su Fanpage.it

La schiuma dell'ha colpito una dipendente Atm, portata in ospedale. Stop alla circolazione dei treni per 15 minuti. Le donne sono state denunciate per rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, interruzione di pubblico servizio e molestie.