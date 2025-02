Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 3 febbraio 2025

Leggi su Tpi.it

, 3Questa sera, lunedì 3, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 3, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata, lo scontro tra Governo e magistratura, dopo la decisione della Procura di Roma di iscrivere nel registro degli indagati il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il caso Almasri. A seguire, un focus su immigrazione e sicurezza con un viaggio nelle periferie, che in alcuni casi risultato in mano a spacciatori e movimenti di estrema sinistra.