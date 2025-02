Oasport.it - Quando torna in gara Jacobs? Nuova occasione già a New York

Marcelldeve voltare pagina dopo un debutto stagionale al di sotto delle aspettative in quel di Boston (6.69 in batteria, poi 6.63 in finale da ripescato grazie all’infortunio del nigeriano Udodi Onwuzurike) e avrà la possibilità di riscattarsi già questo fine settimana a Newindei Millrose Games, valevoli come sesta tappa Gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera.“Non dico che dovessi correre 6.40, ma nemmeno 6.63 o il crono della batteria. In allenamento si vedevano altri tempi e oggi mi aspettavo di stare intorno ai 6.50. Bisogna rivedere un po’ di cose, l’importante è aver ricominciato a gareggiare: a volte si inizia in salita, altre volte in discesa. Settimana prossima si corre di nuovo per provare a ottenere i tempi che so di valere“, il commento del Campione Olimpico di Tokyo 2021 sui 100.