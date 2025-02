Quotidiano.net - Quando la cura del dettaglio incontra l’eccellenza: "Investiamo nell’arte del vetro e del sughero"

QUALITÀ, INNOVAZIONE, ma anche e soprattutto. Del particolare, del territorio, del bello e del buono. Sono queste le caratteristiche che guidano da sempre la storia di Bottega. Da qui anche gli investimenti del gruppo nella soffieria Alexander, nella sughereta in Gallura, in Sardegna e non solo. La Soffieria Alexander è stata ricavata negli spazi della distilleria storica, dove la famiglia Bottega ha iniziato la propria attività negli anni Settanta. Qui vengono create le celebri bottiglie insoffiato a marchio Alexander. Un importante restauro ha reso possibile la trasformazione, creando nella Marca Trevigiana uno spazio che richiama il fascino di Murano. Il maestro vetraio, Mauro Chinellato e i suoi collaboratori trasformano il, modellano la forma delle bottiglie, soffiandovi dentro l’aria dei propri polmoni e cesellano con l’ausilio di fiamma ossidrica e pinze le piccole sculture che caratterizzano ogni pezzo Alexander.