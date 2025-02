Lettera43.it - Quando è nata la Carbonara: storia e origini della ricetta

La, uno dei simboli indiscussicucina italiana, è oggi celebrata in tutto il mondo per il suo gusto inconfondibile e la semplicità dei suoi ingredienti. Ma dietro ogni piatto c’è una, e quellaè tutt’altro che chiara. Tra leggende, adattamenti e influenze internazionali, le suerestano avvolte nel mistero.Un piatto dalle radici incertePiatto di(Getty).Le prime tracce, così come la conosciamo oggi, risalgono agli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. La teoria più accreditata è che lasiadall’incontro tra ingredienti italiani e le razioni militari americane distribuite durante il conflitto. Uova in polvere e bacon, elementi tipicidieta dei soldati americani, sarebbero stati combinati con la pasta dagli italiani, dando vita a un piatto tanto semplice quanto rivoluzionario.