Qualificazioni Coppa Davis 2025 finale rovente in Cile-Belgio per lo scontro Bergs-Garin Il tabellone del secondo turno

Nella giornata di ieri si è conclusa la fase delledella, che ha regalato anche momenti di grande tensione e strascichi polemici. A completare il quadro dellesono state le ultime partite degli scontri tra Spagna e Svizzera, Francia e Brasile, Ungheria e Canada e quello tra. E proprio da quest’ultimo non può che partire il riepilogo delle, sia perché era l’unico in parità dopo la prima giornata di partite, ovvero quelle che si sono giocate sabato, sia per l’incredibile epilogo.Si partiva, infatti, dall’1-1, frutto della vittoria di Cristiansu Alexander Blockx che aveva fatto seguito a quella di Zizoucontro Tomas Barrios Vera. Nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, ilriparte con una vittoria nel doppio per riportarsi in vantaggio: Sander Gille e Joran Vliegen, infatti, si sono imposti su Barrios Vela e Nicolas Jarry per 6-3 3-6 6-3.