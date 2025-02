Amica.it - Quali borse indossano le star in questo momento?

Quando si parla di accessori di lusso, le celebrità hanno accesso a praticamente qualsiasi borsa sul mercato. E se c’è una cosa che possiamo dedurre dalle loro scelte, è che quando le opzioni sono illimitate, le preferenze diventano ancora più significative.sono le2025 più amate e indossate del? Prada, Louis Vuitton, Gucci, Valentino Garavani e non solo: ecco quattro modelli che stanno andando a ruba avvistati nei look delle.La borsa nera perfetta di Naomi WattsA ognila sua borsa e a ogni borsa il suo look. Se si desidera un accessorio intramontabile, elegante, versatile e dal fascino parigino la Camille Bag di Celine è quello che si sta cercando. Un’icona di raffinatezza dal design strutturato ed essenziale, in liscia pelle nera e con chiusura dorata sul fronte.