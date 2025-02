Game-experience.it - PS6 avrà il lettore dischi? Ne parla Shawn Layden e rivela cosa pensa Sony dei supporti fisici

PS6ancora ilper i? Secondo, ex-CEO di PlayStation USA, la risposta è sì. Difatti nel corso di un’intervista rilasciata al podcast Kiwi Talkz,ha spiegato chenon può permettersi di abbandonare completamente i, a differenza di Microsoft con Xbox.Il motivo principale risiede nella vasta distribuzione globale di PlayStation, che si estende a oltre 170 paesi con infrastrutture di rete molto diverse tra loro. In alcune zone, scaricare giochi in digitale potrebbe non essere praticabile a causa di connessioni internet lente o instabili.ha sottolineato che, sebbene negli Stati Uniti e in altri mercati come gli UK le vendite di giochisiano in calo, questo non riflette la situazione mondiale. Per questo motivo, secondo lui il colosso giapponese non può semplicemente imporre una console solo digitale senza rischiare di perdere una parte importante del suo pubblico.