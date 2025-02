Inter-news.it - Pruzzo non si dà pace: «Pavlovic-Thuram? Ma come si fa a non dare rigore?!»

Leggi su Inter-news.it

, obiettivo e realista, non può che scandalizzarsi in merito al mancato intervento del VAR ma anche di Chiffi nell’episodio tranel derby di Milano tra Milan e Inter. Il suo intervento.SVISTA PAUROSA – Il gravissimo errore di Chiffi e VAR nel derby tra Milan e Inter è oggetto di discussione anche su Radio Radio Mattino Sport e News. In effetti a distanza di ore, appare ancora inspiegabile il mancato intervento del VAR nel segnare il clamoroso ed evidente fallo disu. L’ex giocatore Roberto, opinionista di punta della radio romana, non si dàe commenta in questo modo condannando tutti: sia l’arbitro in campo che il VAR Di Paolo. Il suo intervento: «Manon si può vedere un episodio del genere. Ma il segnalinee che fa?fa a non vederlo nemmeno l’arbitro? Ma se non lo vedi, ci deve essere un aiuto dal VAR!che non lo vedono?!».