Provvedimento per tre concorrenti Grande Fratello beccati e subito segnalati dal pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bufera alper tre. Ilsi sta imbestialendo alla luce di quanto fatto da loro nelle scorse ore. Il video del loro dialogo sta facendo il giro del web e c’è chi sta invocando provvedimenti nei loro confronti. C’è rabbia nei telespettatori perché abvrebbero assunto dei comportamenti, che non sarebbero in linea con le regole del gioco.E ora si potrebbe mettere malissimo per i tredel. Potrebbero subire dei provvedimenti negativi, che sarebbero comunicati da Alfonso Signorini nel corso della diretta del 3 febbraio. Una situazione da seguire con la massima attenzione e che terrà incollati davanti alla tv moltissimi telespettatori.Leggi anche: “Gli ha scorreggiato in faccia”., imbarazzo totale per il ‘concorrente garbato’, provvedimenti per tre: la richiesta delA finire nel mirino sono stati tre deipiù in vista del, ovvero Shaila, Lorenzo e Chiara: “Se ilfosse giusto manderebbe Shaila, Lorenzo e Chiara in nomination d’ufficio per aver violato il regolamento senza dargli la possibilità di nominare.