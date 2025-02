Sport.quotidiano.net - Provstgaard, salta la trattativa. Maxi offerta arrivata dalla Lazio

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Michele Bufalino Fin quando non ci sono le firme sui contratti, a volte trattative date per già fatte, possonore anche all’ultimo. E’ avvenuto questa estate con Timi Max Elsnik, il centrocampista che decise di andare a giocare con la Stella Rossa, è capitato già nel corso di questa sessione di mercato con Antonio Candela del Venezia, richiamato mentre era in viaggio per Pisa, è successo ieri sera anche con l’ultimo grande acquisto del calciomercato di gennaio. E’ta infatti all’ultimo la grande operazione per portare il capitano della nazionale under 21 danese OliverNielsen in nerazzurro. Annunciato anche dal tecnico Filippo Inzaghi dopo Palermo-Pisa, dichiarando "lo aspettiamo a Pisa", così come il connazionale Oliver Abildgaard, sempre al termine della trasferta siciliana, all’ultimo, di fatto, mentre la società lo aspettava per le visite mediche e la firma del contratto, la doccia fredda.