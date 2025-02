Sport.quotidiano.net - Prova di forza delle zebre. Castelnuovo, il ko fa male

viareggio 2G. 0 VIAREGGIO: Carpita; Bellini, Ricci, Bertacca (28’ st Nannetti), Bertelli, Baracchini, Belluomini, Ricci, Gho; Morelli, Bibaj. All. Amoroso.GARFAGNANA: Nucci; Fall, Filippi, Rossi, Ramacciotti (32’ pt Tocci); Magera (15’ st Feuzzetti), Grassi, Cecchini, El Hadoui, Camaiani (15’ st Micchi); Campani (37’ st Catoi). All. Vangioni. Arbitro: Lorenzi di Pistoia (Laci e Dore). Marcatori: 28’ pt autogol Fall; 9’ st Baracchini. Note: ammoniti Bibaj e Belluomini. VIAREGGIO – Praticità e concretezza. I maggiori difetti di ciò che aveva limitato il Viareggio fino ad oggi, svaniscono in un pomeriggio di inizio febbraio contro ilGarfagnana. La formazione di Vangioni, dal canto suo, era arrivata in Versilia con l’idea di non perdere altro terreno dalla capolista Camaiore e invece subisce una pesante sconfitta.