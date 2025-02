Ilfattoquotidiano.it - Proteste per il “Remigration Summit” organizzato dall’estrema destra a Milano. Pd: “Fuori il razzismo”

Il dibattito sulla “remigrazione” arriva in Italia dopo essere stato evocato nella campagna elettorale di Donald Trump e dall’AfD in Germania. In Italia arriva con il ““, previsto per il 17 maggio a, un raduno internazionale dell’estremapromosso dall’austriaco Martin Sellner, noto per Defend Europe, la controversa nave anti-migranti. Le sue posizioni estremiste gli hanno già comportato il divieto di tenere conferenze in diversi Paesi europei. L’iniziativa ha sollevato un’ondata di opposizione da parte delle istituzioni e della società civile milanese. I Giovani Democratici dimetropolitana hanno lanciato una petizione su Change.org intitolata “ilda”, superando in poche giorni le 9.364 persone, chiedendo di impedire l’evento. Il segretario dei Giovani democratici di, Giuseppe Pepe, ha sottolineato come “bisogna firmare la petizione per impedire chediventi teatro di un raduno che promuove discriminazione e violenza.