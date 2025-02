Ilveggente.it - Pronostico Gaziantep-Galatasaray: non ci riescono da fine novembre

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventiduesima giornata di Super Lig e si gioca lunedì alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni,.Nell’ultima giornata della fase a girone unico dell’Europa League ilaveva bisogno di una vittoria per rimanere tra le prime 8 della maxi-classifica e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Vittoria che però non è arrivata: ad Amsterdam l’Ajax ha avuto la meglio 2-1, facendo scivolare al quattordicesimo posto i campioni di Turchia. La squadra di Okan Buruk dovrà dunque passare dagli spareggi, dove affronterà un’altro club olandese, l’AZ Alkmaar.: non cida(Ansa) – Ilveggente.itNel frattempo la proprietà è intervenuta sul mercato, regalando al tecnico quella che nei prossimi mesi sarà la spalla di Osimhen: stiamo parlando di Alvaro Morata, in arrivo dal Milan.