Pronostico Chelsea-West Ham | difesa horror in soccorso

Ham è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Soltanto una vittoria nelle ultime sei giornate di campionato per ildi Enzo Maresca, che tra il vecchio e il nuovo anno sembra aver perso slancio rispetto allo scorso autunno. Da metà dicembre in poi i Blues hanno avuto la meglio solo sul piccolo Morecambe in FA Cup e sul Wolverhampton in Premier League. Una settimana fa si sono fatti rimontare dal Manchester City nonostante fossero riusciti a sbloccare per primi la partita al 3? del primo tempo con un gol di Madueke: all’Etihad Stadium è poi terminata 3-1.Ham: unaindi Maresca (Ansa) – Ilveggente.itOltre ad allontanarsi progressivamente dalla vetta, ilnell’ultimo mese e mezzo è pure scivolato fuori dalle prime quattro, superato dallo stesso Manchester City e dal Newcastle, che nel momento in cui scriviamo hanno un punto in più.