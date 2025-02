Ilveggente.it - Pronostico Cagliari-Lazio, in Sardegna non c’è storia: parziale da brividi

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Riscatto sarà la parola d’ordine nel posticipo dell’Unipol Domus tra unche dopo tre risultati utili di fila si è di nuovo fermato, arrendendosi 2-0 al Torino, e unache si è svegliata troppo tardi contro la Fiorentina (1-2), perdendo un delicato scontro diretto in ottica quarto posto. In classifica, tuttavia, non è poi cambiato granché: i sardi continuano ad avere un lieve margine sulla zona retrocessione ma restano in piena bagarre, i capitolini invece hanno conservato la quarta piazza approfittando anche della sconfitta della Juve a Napoli (i bianconeri in caso di vittoria avrebbero potuto sorpassare la squadra di Marco Baroni).