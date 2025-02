.com - Promozione / La Jesina recupera due punti alla Fermignanese

Leggi su .com

I leoncelli vincono a Castelfidardo, i pesaresi pareggiano a Chiaravalle. Resta indietro il Vismara, avanza il Marina. La squadra più in forma del girone di ritorno è il Moie VallesinaVALLESINA, 3 febbraio 2025 – E’ andata come in molti avevano pronosticato, almeno per.La leader della classifica ha pareggiato a Chiaravalle, i leoncelli hanno vinto a Castelfidardo. L’altra che occupa il podio, il Vismara, da seconda è scesa sul terzo gradino battuto in casa dal Moie Vallesina.La formazione di Matteo Rossi ha iniziato a marciare a ritmo veloce e, stando ai numeri, che poi sono quelli che contano più di tutti, nel girone di ritorno è la squadra in assoluto che ha fatto meglio tra tutte quelle del girone A dellaMarche.Ecco la classifica parziale considerate solo le cinque gare nel girone di ritorno: Moie Vallesina 13;12;, Pergolese 11; Marina, Villa San Martino 10; Lunano 8; Gabicce Gradara 7; Vismara, Tavullia Valfoglia 6; Vigor Castelfidardo 5; Sassoferrato Genga, Biagio Nazzaro, S.