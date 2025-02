Sport.quotidiano.net - Promozione: agganciato il Bentivoglio al quinto posto. Centese, tre punti per la zona playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

2 petroniano 1: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, D’Aniello (30’st Grimandi), Aiello, Sassu, Bonvicini, Pirreca 35’st Sanci), Costantini, Bonarcorsi (32’st Rimondi). A disp: Grandi, Zanella, Rimondi, Bonazzi, Sandri, Sanci, Dinu, Parola, Govoni. All. Di Ruocco. PETRONIANO: Cocchi, Malagoni, Pierdomenici, Kamga, Blandamura, Gamberini, Cristiani (35’st Serra), Maestri (30’st Bologna), Crisci (10’st Ezechia), Cordoni (10’st Novi), Macchiaroli (10’st Fozzo). A disp: Verardi, Mazzoni, Cuppini, Faggioli. All. Ronzani. Arbitro: Marco Luca Crociani di Cesena. Marcatori: 30’pt Pirreca, 7’st (aut.) Blandamura, 20’st Cristiani. Note: ammoniti Kourouma, Costantini, Bonacorsi, Ezechia, Fozzo. Non si ferma la scalata dellaalle prime posizioni, che vince contro il coriaceo Petroniano e aggancia ilal