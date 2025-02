Lanazione.it - Proiezione documentario "No Other Land" al Cinema Soci

Arezzo, 3 febbraio 2025 – No, premiato come miglioral 74° Festival di Berlino è il documento visivo di quel che accade giorno dopo giorno, violenza dopo violenza nel territorio di Masafer Yatta, un insieme di 19 villaggi nel sud della Cisgiordania dove una comunità di contadini e allevatori palestinesi da anni resiste al tentativo di sradicamento voluto dal governo israeliano. Se vedi, capisci come si costruisce una spirale che vuole distruggere anziché pacificare. “Abbiamo filmato, scattato foto e scritto, e abbiamo pensato che fosse molto importante fare questoper presentarlo al pubblico, soprattutto nel mondo occidentale, dove le persone non sanno chi e cosa i loro governi stiano sostenendo.” Il film, realizzato da quattro giovani attivisti palestinesi e israeliani, Basel Adra, Hamdan Ballai, Yuval Abraham, Rachel Szor, è girato fra il 2019 e l'ottobre 2023, ma evoca anche ricordi d’infanzia di Basel quando tutta la comunità già lottava per non essere espulsa dalla propria terra.