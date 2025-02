Anteprima24.it - Progetto STEM contro la dispersione in scuole di Ponticelli

Tempo di lettura: 2 minutiPercorsi e attività ad hoc per contrastare lascolastica e la povertà educativa nell’area orientale di Napoli e promuovere le competenzedegli studenti di età fra gli 11 e i 14 anni iscritti all’Istituto comprensivo ‘Aldo Moro’ e all’Istituto comprensivo ‘Barbato -Marino -S.Rosa’. Sono gli obiettivi delS.T.E.M. (Scuola, Territorio, Educazione, Motivazione), selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, di cui è capofila l’associazione Maestri di Strada. “Con questosi apre una nuova fase del nostro lavoro – ha detto Cesare Moreno, presidente Maestri di Strada onlus – che si propone come struttura organica in grado di sostenere uno sviluppo qualitativo dell’istruzione di base coinvolgendo interi gruppi classe piuttosto che singoli allievi, integrando l’apprendimento basato sul metodo sperimentale in laboratorio, sulla partecipazione alla creazione della bellezza garantita dai laboratori d’arte, sull’accompagnamento alla crescita insieme agli educatori maestri di strada”.