Amica.it - Profumo solido fai da te: come realizzarlo in autonomia

I profumi solidi sono un’ottima alternativa ai profumi tradizionali, ma non solo. Oltre a combinare praticità, sostenibilità e ad essere particolarmente delicati sulla pelle, sono l’ideale per chi cerca unsenza alcol. Certo, non è facile rinunciare alle classiche Eau de Parfum o Eau de Toilette tradizionali, soprattutto perché indossarle equivale a completare un rituale di bellezza. Certo, con ilviene a mancare la gestuelle del vaporizzare la fragranza, ma se abbiamo imparato ad amare e apprezzare i cosmetici solidi, non passerà molto prima che inizieremo a farlo con i profumi in questo formato. Introducendo nella propria beauty routine, una gestualità ad hoc.