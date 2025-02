Superguidatv.it - Prime Video, film e serie top in uscita a febbraio 2025

Leggi su Superguidatv.it

ha annunciato delle novità disponibili da. Tra comedy show,televisive, anche questo mese promette dei titoli davvero interessanti. Dalla seconda stagione di Lol Talent Show: chi fa ridere è dentro a I Ragazzi del Nickel,candidato agli Oscarper Migliore Miglior Sceneggiatura Non Originale, scopriamo cosa ci aspetta sulla piattaforma.: i nuovi titoli in arrivo aarricchisce il suo catalogo con diverse novità interessanti. Si comincia il 6con i primi tre episodi della terza stagione di Invincible,original. La trama segue la storia del diciassettenne Mark Grayson, che eredita i superpoteri del padre e aspira a diventare il più grande difensore della Terra. Nella stessa data arriva anche The Order,con Jude Law e Nicholas Haut presentato alla 82ª Mostra del cinema di Venezia.