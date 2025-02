Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: Franceschini ancora decisivo per il Copparo. Il Gallo canta tre volte e ringrazia la Codigorese. Ora la capolista ha nove punti sullo Sporting Vado

Leggi su Sport.quotidiano.net

Chi dice che ilnon sa volare è perché non conosce il, la formazione granata, che cala il tris in trasferta ed espugna Calderara nella tana dell’Airone, che era in ripresa. I tredi ieri permettono agli uomini di "Bubu" Zambrini di allungare ulteriormente, sconfitto dalla. Nel turno precedente i granata di Diego Grassi avevano fermato la, ieri hanno calato il poker alla seconda in classifica, aiutando indirettamente il, che ora ha allungato ulteriormente il vantaggio, portato a 9sui bolognesi. A Calderara si è visto una bella partita, indirizzata sui binari giusti dalgià in avvio con Mangherini, una zampata da sotto misura. Il bomber granata si ripete al 20’, conquistando e poi trasformando un calcio di rigore, seconda doppietta consecutiva.