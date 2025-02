Quifinanza.it - Prezzi B&B in aumento per Milano-Cortina, quanto guadagna chi affitta casa per le Olimpiadi

Leggi su Quifinanza.it

Deloitte ha stilato un rapporto per Airbnb che stimasarà il guadagno di un gestore medio di unavacanze durante il periodo delledi, tra il 6 e il 22 febbraio del 2026. L’evento riguarderà tre regioni diverse, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, dove si trovano le strutture per lo svolgimento delle gare.Il guadagno cambierà in maniera netta a seconda proprio delle zone., più abituata ai grandi flussi di visitatori, ha a disposizione un maggior numero di strutture e quindi potrebbe offrirepiù bassi. Le località di montagna di Trentino-Alto Adige e Veneto invece potrebbero avere difficoltà a gestire i flussi, con conseguenti aumenti dei costi per i tifosi.un Airbnb durante leIl rapporto di Deloitte stilato per Airbnb parte da una cifra.