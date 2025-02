Quotidiano.net - Previsioni meteo febbraio: torna la neve in pianura, le città coinvolte. Poi rottura del Vortice polare?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 32025 – Una fase di transizione in attesa del ritorno dell’inverno. Ritorno che potrebbe anche essere imponente. Ma andiamo per gradi. Ultime piogge e temporali locali su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale poi lentamente l'anticiclone delle Azzorre avanzerà sull'Italia portando il bel tempo e locali banchi di nebbia sullaPadana occidentale, spiega il.it. Poi l’entrate in scena del freddo nel weekend e ipotesi gelide per metà. Sommario Tre giorni di bel tempo Il ritorno del freddo Dove cadrà laLa tendenza fino al 17del? La mappa di 3bTre giorni di bel tempo Antonio Sanò, di il.it, afferma che "da domani avremo tre giorni di bel tempo praticamente su gran parte dell'Italia.