Lanazione.it - Prevenzione e salute: al via anche in Aoup l’iniziativa “Cardiologie aperte 2025”

Pisa, 3 febbraioquest’anno l’, con le due Unità operative di Cardiologia 1 (direttore, Raffaele De Caterina) e Cardiologia 2 (direttore, Giulio Zucchelli), partecipa al” promossa da Anmco-Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri e dalla Fondazione per il tuo cuore onlus. L’evento a Pisa è coordinato dalla presidente della sezione regionale Toscana Anmco Marisa Carluccio, in collaborazione con i colleghi cardiologi delle due strutture che aderiscono volontariamente. Si tratta della diciannovesima edizione di questa settimana di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari, mirata a diffondere i principi base della. Questa l’organizzazione predisposta: - Da martedì 11 febbraio a giovedì 13 febbraio, dalle 14 alle 16, i cardiologi della Cardiologia 2 dell’risponderanno telefonicamente ai cittadini che vorranno porre domande o esporre dubbi relativi allacardiovascolare al numero Verde 800 05 22 33 predisposto dalla Fondazione per il tuo cuore - HCF Onlus (referente la cardiologa Valentina Barletta).