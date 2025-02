Juventusnews24.com - Prestiti Juve 2024/25: Kostic impeccabile col Fenerbahce, domenica complicata per Miretti e Muharemovic

di RedazionentusNews24/25:colper. Cosa è successo in questo weekendTanti i calciatori che figurano tra i. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata, dalla Serie A alla Primavera.ntus: i calciatori della prima squadra in prestito?(Genoa): inizia dal primo minuto e viene sostituito a gara in corso nella sfida persa 2-1 a Firenze dal suo Genoa.Djalo (Porto): il Porto sarà impegnato questa sera in casa del Rio Ave.Rugani (Ajax): è subentrato soltanto al 97? della sfida vinta 2-1 in casa contro il Feyenoord. Per lui giusto una manciata di secondi.Facundo Gonzalez (Feyenoord): non ha preso parte alla sfida persa ad Amsterdam contro l’Ajax.