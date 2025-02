Lanazione.it - Preso rapinatore seriale, seguito per più giorni. Arrestato durante il colpo

Pisa, 3 febbraio 2025 – Lo seguivano dae, quando è entrato in uno dei luoghi già visitati, sono intervenuti con un blitz. Arresto della squadra mobile di Pisa in flagranza di un 37enne di origini straniere, che - lo si vede anche in un video (nella foto un fermo immagine) diffuso dalla polizia di Stato - aveva appena rapinato, con il coltello, una tabaccheria. L’uomo - è stato ricostruito dagli investigatori – ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e che riguardano gli stupefacenti. Decine di pattugliamenti nei luoghi frequentati e negli orari in cui si sarebbe potuto trovare, seguite persone anche con vestiti simili. Fino a che il 37enne non è entrato l’altro giorno nella tabaccheria di Lungarno Mediceo, che avrebbe già colpito. Una serie di rapine con modalità simili su cui la mobile ha lavorato anche grazie alle immagini delle varie telecamere pubbliche e private.