Prendono Balotelli da svincolato | l’affare spiazza

Leggi su Sportface.it

Mariopuò lasciare il Genoa in questo ultimo giorno di mercato: può rescindere e trovare una nuova squadraNon il ritorno che si augurava. Marioera arrivato al Genoa carico di entusiasmo e desideroso di dimostrare che, a 34 anni, può ancora essere importante in Serie A. Missione fallita, anche se non tutte le colpe possono essere attribuite a lui.Il suo approdo al Grifone era stato fortemente voluto da Alberto Gilardino che però è stato quasi immediatamente esonerato. Al suo posto è arrivato Patrick Vieira, non certo uno degli allenatori più amati dall’attaccante bresciano. I due già ai tempi del Nizza non andavano d’accordo e queste settimane in Liguria hanno confermato che il feeling non è mai scattato.Così peril campo è diventato un miraggio: appena 56 minuti giocati, troppo pochi ed allora l’addio è diventato realtà.