Prendeva di mira parafarmacie e tabaccherie | preso il rapinatore

PISA – Stavolta la rapina alla tabaccheria non è andata a buon fine: e il responsabile è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile che erano sulle sue tracce. I poliziotti della Questura di Pisa hanno proceduto all’arresto di un uomo di 37 anni, di origine straniera, colto nell’atto di rapinare, armato di coltello, una tabaccheria. Il soggetto aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona ed inerenti agli stupefacenti.Già nel corso delle ultime settimane, il centro storico di Pisa era stato interessato da una serie di rapine che, avvenute tutte con modalità similari, avevano minato la tranquillità degli esercenti delle attività commerciali. Tali rapine si erano intensificate nel corso degli ultimi giorni, tant’è che, dopo una prima rapina del dicembre scorso ai danni di una parafarmacia, tra il 14 e il 22 gennaio ilè tornato nuovamente all’azione, prendendo dinon solo la parafarmacia già rapinata nel mese precedente, ma anche, e per ben due volte, il tabaccaio di Lungarno Mediceo.