Lanazione.it - Prende il via nella sua città natale il progetto “Gino Severini a Cortona. Un artista internazionale nella sua città. Percorsi, testimonianze ed eventi”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 febbraio 2025 – La forza e la potenza delle radici cortonesi di1883 – Parigi 1966) tra i grandi innovatori dell’arte del Novecento e figura e personalità di spicco in ambito, sono al centro dell’articolatodi valorizzazione del patrimonioano della, avviato quest’anno dal Comune diin collaborazione con il MAEC e l’Accademia Etrusca di, con il coordinamento scientifico di Daniela Fonti e l’organizzazione generale di Villaggio Globale International: unvincitore del PAC2024 - Piano per l’Arte Contemporanea promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, in vista delle celebrazioni che la stessapromuoverà il prossimo anno, nel sessantesimo anniversario della morte.