Superguidatv.it - Premonitions, la recensione del mystery thriller (no spoiler)

Leggi su Superguidatv.it

John Clancy è uno psichiatra che vive in totale solitudine da ormai due anni, dal giorno della tragica morte dell’amata figlia. L’uomo, conosciuto dall’FBI per via della sue capacità da sensitivo, viene ora contattato dall’agente speciale Joe Merriwether, una sua vecchia conoscenza, che gli chiede di aiutarlo a catturare un serial killer che usa un modus operandi molto elaborato per uccidere le sue vittime.In, il luminare è inizialmente riluttante, ma quando ha una profezia di morte che riguarda la psicologa criminale Katherine Cowles decide di collaborare alle indagini nella speranza di evitare il peggio. Nonostante tutto l’assassino sembra essere sempre un passo avanti a loro e anche potendo contare sulle abilità fuori dal comune di Clancy, risolvere il caso si rivelerà più complicato – e pericoloso – del previsto.