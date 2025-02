Sport.quotidiano.net - Premier League: terza vittoria consecutiva per il Liverpool, l'Arsenal demolisce il City

Roma, 2 febbario 2025 – Restano sei i punti di distacco tra: i reds espugnano il Vitality Stadium, mentre i gunners si impongono con un sonoro 5-1 sul Manchesterall'Emirates Stadium. Anche il Nottingham Forest beneficia delladell'sul: grazie a questo risultato e allaper 7-0 ai danni del Brighton, la squadra di Espirito Santo aumenta a 6 punti la distanza con i citizens e il Newcastle al quarto posto. Torna allail Tottenham, mentre il Manchester United perde contro il Crystal Palace. Chelsea – West Ham, in programma per lunedì 3 febbraio alle 21, chiuderà il ventiquattresimo turno. Le partite della 24esima giornata diIl Nottingham Forest sbaglia una volta, ma due no: dopo il pesante ko della scorsa giornata contro il Bournemouth, terminato 5-0 per i rossoneri, Espirito Santo e i suoi demoliscono il Brighton tra le mura amiche con un sonoro 7-0.